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Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком

Коваленко на посаді менше ніж рік.

Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Фото: facebook/Anna Kovalenko

Кабінет Міністрів погодив звільнення Анни Коваленко з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Замість неї планується призначити В'ячеслава Чауса, який зараз є заступником генерального директора "Укргазвидобування".

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Коваленко - дружина Руслана Хомчака, якого 27 липня звільнили з посади головнокомандувача Збройних сил. На початку 2021 року у них народилася дитина.

Вона очолює Чернігівську область з жовтня 2020 року.

Перед тим була депутаткою Верховної Ради від "Слуги народу" та заступницею голови Офісу президента.

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