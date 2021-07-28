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Порошенко у сьому річницю звільнення Авдіївки нагадав, як боронили місто

За час війни у Авдіївці загинув 101 захисник.

Порошенко у сьому річницю звільнення Авдіївки нагадав, як боронили місто
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав Авдіївку із сьомою річницею звільнення. Про це він написав на сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Авдіївка – знакове місце для України. Спостерігаючи за важкими подіями, які тут відбувалися від початку російської агресії, кожен українець віддав частинку свого серця. А наші мужні військові – і власні життя», – зазначив п’ятий президент України.

Петро Порошенко нагадав, що 28 липня 2014 року Збройні Сили України почали операцію зі звільнення Авдіївки, яка тривала три дні. «Люди зі сльозами на очах святкували повернення до України. Але, на жаль, обстріли продовжилися. Ворог атакував промзону поблизу міста», – додав він.

Лідер «Європейської Солідарності» зазначив, що авдіївська «промка» для нього значить дуже багато. «Перший наступ - лютий 2016 року, щоб перекрити дорогу і припинити обстріли. Відбиття атак ворога - квітень 2016 року. І найбільші, найзапекліші бої - наприкінці січня 2017 року. За час війни тут загинув 101 захисник. Бійці 72, 80, 54, 56, 93 бригад ЗСУ, а також добровольці «Правого сектору». Вічна їм пам’ять», – зазначив Петро Порошенко.

Він також нагадав, що наприкінці 2017 у мінус 25 градусів російські найманці залишили місто без світла, без води і газу, і людям довелося замерзати в ці важкі зимові дні. «Але мешканці Авдіївки вистояли, продемонструвавши патріотизм і силу духу», – підкреслив Петро Порошенко.

«Відтоді і завжди: Авдіївка – це Україна. Донбас – це Україна. І ми будемо робити все можливе, щоб не лише зупинити російського агресора, а й відвоювати кожен клаптик української землі. І Збройні Сили України – запорука нашої перемоги», – підкреслив п’ятий Президент України.

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