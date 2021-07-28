Україна здобула третю "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Україна здобула третю "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Більшість українців не вважають себе одним народом з росіянами
Більшість українців не вважають себе одним народом з росіянами
На хімзаводі в Німеччині стався вибух (оновлено)
На хімзаводі в Німеччині стався вибух (оновлено)
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака
Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака
Година запитань до Кличка: Подільсько-Воскресенський міст vs метро на Виноградар
Година запитань до Кличка: Подільсько-Воскресенський міст vs метро на Виноградар
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
ГоловнаПолітика

НАЗК взялося за декларацію Медведчука

Загалом розпочато перевірку декларацій 40 публічних держслужбовців, у т.ч. 10 нардепів.

НАЗК взялося за декларацію Медведчука
Фото: Lb.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку ще 40 декларацій публічних службовців, у тому числі 10 народних депутатів та 16 депутатів місцевих рад.

Про це повідомляє пресслужба органу.

У НАЗК нагадали, що розпочинають повну перевірку декларацій за чіткими підставами, які передбачені спеціальним порядком.

Зокрема, за результатами моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку декларацій:

  • голови політради "ОПЗЖ" народного депутата Віктора Медведчука;
  • начальника відділу Волинської митниці Михайла Бурдейного;
  • завідувачки сектора з питань інфраструктури, впровадження діджиталізації та цифрової трансформації Великоолександрівської РДА Херсонської області Олени Дудки.

За посадою (порядком черговості) НАЗК узяло в перевірку декларації вісьмох народних депутатів.

За результатами автоматичного аналізу ризиків у деклараціях розпочато перевірку декларації нардепом Іваном Чайківським.

На підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів та правоохоронних органів НАЗК узяло в перевірку декларації 16 осіб.

Нагадаємо, з 2017 по 2019 рік НАЗК провело 2 123 повні перевірки декларацій чиновників. У 99% випадків виявили порушення.

Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 897 декларацій публічних службовців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також