НАЗК взялося за декларацію Медведчука

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку ще 40 декларацій публічних службовців, у тому числі 10 народних депутатів та 16 депутатів місцевих рад.

Про це повідомляє пресслужба органу.

У НАЗК нагадали, що розпочинають повну перевірку декларацій за чіткими підставами, які передбачені спеціальним порядком.

Зокрема, за результатами моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку декларацій:

голови політради "ОПЗЖ" народного депутата Віктора Медведчука;

начальника відділу Волинської митниці Михайла Бурдейного;

завідувачки сектора з питань інфраструктури, впровадження діджиталізації та цифрової трансформації Великоолександрівської РДА Херсонської області Олени Дудки.

За посадою (порядком черговості) НАЗК узяло в перевірку декларації вісьмох народних депутатів.

За результатами автоматичного аналізу ризиків у деклараціях розпочато перевірку декларації нардепом Іваном Чайківським.

На підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів та правоохоронних органів НАЗК узяло в перевірку декларації 16 осіб.

Нагадаємо, з 2017 по 2019 рік НАЗК провело 2 123 повні перевірки декларацій чиновників. У 99% випадків виявили порушення.

Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 897 декларацій публічних службовців.