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Недостовірні дані виявили у 99% декларацій чиновників

З 2022 року за неправду в деклараціях можуть кинути за ґрати.

Недостовірні дані виявили у 99% декларацій чиновників
Фото: LB.ua

З 2017 по 2019 рік Національне агентство з питань запобігання корупції провело 2123 повні перевірки декларацій чиновників. У 99% випадків, або в 2106 чиновників виявили порушення.

Про це повідомляється на сайті платформи для роботи з відкритими державними даними Опендатабот.

У 2019-му НАЗК виявило 1469 недостовірних декларацій - це найбільша цифра за останні чотири роки. Для порівняння, у 2018 році році було виявлено 469 недостовірних декларацій, а у 2017 - 141.

Також за несвоєчасне подання декларацій у 2019-му році було складено 120 адміністративних протоколів щодо притягнення чиновників до відповідальності. Це на 35% менше, ніж у 2018-му (185 протоколів).

Перевiрки декларацiй за 2020 рiк, поданих чиновниками у квiтнi цього року, наразі тривають.

16 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення волі за брехню в деклараціях. Згідно з новим законом, у випадку, якщо чиновник вказав недостовірну інформацію, він може опинитися за ґратами на термін до двох років i втратити право обіймати певні посади до трьох років. У деяких випадках за порушення може бути призначений штраф та/або громадські роботи.

Новий закон вступає в силу з 2022 року.

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