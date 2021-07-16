Зеленський підписав закон про позбавлення волі за брехню в деклараціях

Документ, серед іншого, відносить недостовірне декларування до кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та посилює відповідальність за такі дії.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про позбавлення волі за брехню в деклараціях, ухвалений Верховною Радою 29 червня.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

“Закон удосконалює норми законодавства, якими запроваджується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації. Зокрема, документ відносить недостовірне декларування до кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та посилює відповідальність за вказані правопорушення”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з оновленими нормами, визнається умисним внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 тис. (за чинною редакцією – до 4 тис.) прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Розмір штрафу за це встановлюється від 3 тис. до 4 тис. (за чинною редакцією – від 2,5 тис. до 3 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

У разі умисного внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації на суму понад 2 тис. (за чинною редакцією – понад 4 тис.) прожиткових мінімумів передбачається штраф у розмірі від 4 тис. до 5 тис. (за чинною редакцією – від 3 тис. до 5 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

За умисне неподання суб'єктом декларування декларації передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік.

Крім того, особа, яка вчинила таке кримінальне правопорушення, не може бути звільнена від відповідальності, навіть якщо вона щиро покаялася й активно сприяла розкриттю злочину та повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду; або якщо примирилася з потерпілим.

Такій особі не може бути призначено більш м'яке покарання, ніж передбачено законом; або застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними ряд положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Зокрема, суд скасував ст. 366-1 КК України, яка передбачала позбавлення волі терміном до двох років за брехню в деклараціях.

В грудні 2020 року Рада прийняла "компромісний законопроєкт" про відновлення відповідальності за недостовірне декларування і неподання декларації. Ним було встановлено відповідальність у вигляді штрафів, громадських робіт і обмеження волі, але не позбавлення.

У НАЗК назвали умови, створені цим законом, "санаторними" для корупціонерів.

Тому в січні Зеленський зареєстрував новий законопроєкт, який передбачав ув’язнення за брехню в деклараціях.