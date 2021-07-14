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Семенченка відпустили під домашній арешт

Колишній депутат вийшов на волю після трьох з половиною місяців у СІЗО.

Семенченка відпустили під домашній арешт
Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Солом'янський районний суд Києва у середу, 14 липня, пом'якшим запобіжний захід колишньому депутату Верховної Ради Семену Семенченку, який з 26 березня знаходився під вартою.

Про це повідомляється у фейсбуці Семенченка.

За рішенням судді Ганни Сергієнко до 14 вересня Семенченко буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом у Києві. На нього також покладено обов'язки прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися з Києва без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання чи роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; здати на зберігання закордонний паспорт.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата Семена Семенченка заарештували 26 березня за створення "приватної армії". 

За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченку закидали ч.2 ст.28 ч.2 ст.260 (створення незаконного збройного формування), ч.3 ст.260 (керівництво незаконним збройним формуванням), ч.3 ст.27 ч.2 ст.258 (організація теракту) Кримінального кодексу.

На початку липня стало відомо, що Семенченку висунули нову підозру за ч.3 ст.27 та ч.2 ст. 28 та ч.1 ст.263 (придбання та зберігання зброї) Кримінального кодексу України.

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