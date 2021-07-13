У Києві почали демонтаж модерністської будівлі "Квітів України", роботи зупинили активісти (оновлено)
У Києві почали демонтаж модерністської будівлі "Квітів України", роботи зупинили активісти (оновлено)
Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
В Англії розпочався расистський шабаш проти чорношкірих гравців, які не реалізували пенальті у фіналі Євро-2020
В Англії розпочався расистський шабаш проти чорношкірих гравців, які не реалізували пенальті у фіналі Євро-2020
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
ГоловнаПраво

Суд заарештував майно оголошеного в розшук нардепа Козака

Козак фігурує у тій же справі, що й Віктор Медведчук.

Суд заарештував майно оголошеного в розшук нардепа Козака
Тарас Козак
Фото: epravda.com.ua

Суд заарештував майно оголошеного в розшук за пособництво в державній зраді та розграбування національних ресурсів народного депутата Тараса Козака (фракція "Опозиційна платформа - За життя").

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Печерський районний суд Києва за клопотанням Офісу генпрокурора ухвалив рішення про арешт рухомого та нерухомого майна Козака", - повідомили агентству в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, Тарас Козак фігурує у тій же справі, що й Віктор Медведчук.

Вони підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

СБУ стверджує, що має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором.

У лютому Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Туди ж потрапили Козак з цивільною жінкою Наталією Лавренюк. Рішенням РНБО президент також фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – 112, Newsone та ZIK, які записані на Козака.

Козаку досі не обрали запобіжний захід. Прокурори та слідчі планують просити суд про взяття підозрюваного під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн гривень.

У червні розшукуваний депутат Козак задекларував проживання у Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,

Читайте також