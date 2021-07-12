У Києві шахраї обміняли $46 тис. на сувенірні гривні та здійснили наїзд на поліцейського під час втечі

У Києві затримали валютних шахраїв, які ошукали киянина на 46 тис. доларів США та здійснили наїзд на поліцейського під час втечі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, зловмисники розмістили оголошення в мережі інтернет щодо обміну іноземної валюти за вигідним курсом. Відгукнувшись на зазначене оголошення, потерпілий домовився про зустріч з останніми з метою обміну 46 тис. доларів США. Під час зустрічі потерпілий сів до автомобіля зловмисників і передав грошові кошти для обміну. В свою чергу останні передали йому сумку з купюрами, схожими на національну валюту України", - йдеться в повідомленні.

Виходячи з автомобіля, потерпілий побачив, що замість грошей йому дали сувенірні купюри і почав вимагати повернути йому кошти. Зловмисники швидко зірвалися з місця та намагалися втекти з місця вчинення злочину.

"Під час переслідування працівниками поліції жінка, яка перебувала за кермом, пошкодила кілька припаркованих автомобілів і здійснила наїзд на поліцейського, завдавши останньому тілесних ушкоджень. Інший співучасник у цей час вибіг з автомобіля та втік", - повідомляють у прокуратурі.

Жінку, яка перебувала за кермом авто, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 КК України. Упродовж доби правоохоронцям вдалося встановити особу спільника та затримати його на території Дніпропетровської області. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 КК України. Частину викрадених у потерпілого коштів вилучено.

Наразі до обох підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави сумою 688 тис. грн. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років із конфіскацією майна.

Раніше в Києві заблокували діяльність "мікрокредитних організацій", які шантажували громадян неіснуючими боргами.