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СБУ викрила махінації на 9 млн грн на ремонті аеропорту "Запоріжжя"

За ремонт злітно-посадкової смуги заплатили подвійну вартість.

СБУ викрила махінації на 9 млн грн на ремонті аеропорту "Запоріжжя"

Служба безпеки України викрила менеджмент Запорізького аеропорту на махінаціях, внаслідок яких державному бюджету завдано збитки на понад 9 млн грн.

Про це інформує пресцентр СБУ.

За версією слідства, посадовець КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" "закрив очі" на неякісний ремонт злітно-посадкової смуги, який зробили ще у 2017-2018 роках. Замість того, щоб звернутися до підрядника за гарантійним випадком, оскільки ремонт був неналежної якості, фігурант знайшов нову компанію, яка зайнялася ремонтом цих самих ділянок.

"Неналежне виконання посадовцем своїх службових обов’язків призвело до сплати подвійної вартості робіт та, як наслідок, до завдання економічних збитків комунальному підприємству на більше ніж 9 млн грн", - зазначають у СБУ.

У межах раніше відкритого кримінального провадження слідчими спецслужби посадовій особі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України. Триває слідство.

Санкцією ч. 2 ст. 367 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штрафу від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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