У Харкові затримали координатора організації ОПЗЖ "Патріоти - За життя" Ширяєва, - ЗМІ

У Харкові затримали координатора громадської організації «Патріоти — За життя» Олега Ширяєва.
Про це “Суспільному” розповів начальник поліції Харківщини Андрій Рубель.
За його словами, операцію із затримання проводив карний розшук. У якій справі, не уточнив.
За неофіційними даними видання, Ширяєва затримали у справі про напад на Артема Мошенського, в якого стріляли 30 червня на вулиці Джерельній.
Нагадаємо, раніше у лютому у центрі Києва біля офісу партії ОПЗЖ правоохоронці затримали автобус з людьми, яких підозрюють у нападі на мітингувальників.