У Харкові затримали координатора організації ОПЗЖ "Патріоти - За життя" Ширяєва, - ЗМІ

За неофіційними даними, Ширяєва затримали у справі про напад на Артема Мошенського.

У Харкові затримали координатора громадської організації «Патріоти — За життя» Олега Ширяєва.

Про це “Суспільному” розповів начальник поліції Харківщини Андрій Рубель.

За його словами, операцію із затримання проводив карний розшук. У якій справі, не уточнив.

За неофіційними даними видання, Ширяєва затримали у справі про напад на Артема Мошенського, в якого стріляли 30 червня на вулиці Джерельній.

Нагадаємо, раніше у лютому у центрі Києва біля офісу партії ОПЗЖ правоохоронці затримали автобус з людьми, яких підозрюють у нападі на мітингувальників.