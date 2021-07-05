АМКУ перевірить учасників ринку електроенергії на предмет змови

Антимонопольний комітет розпочав дослідження наявності чи відсутності у діях учасників ринку ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

У відомстві наголошують, що в останні кілька днів на ринку електроенергії, зокрема «на добу наперед» (РДН), відбуваються значні коливання обсягів купівлі-продажу електроенергії. Йдеться про різке зниження попиту протягом останніх кількох днів, яке відбулося через зменшення закупівлі електроенергії на РДН деякими учасниками ринку. При цьому фіксувалося одночасне збільшення обсягів закупівлі на «ринку двосторонніх договорів» (РДД).

Так, обсяги торгів на РДН 2 липня склали 58 377,20 МВт год., що на 35,5% менше, аніж у попередній день. Водночас середньозважена ціна на РДН 2 липня становила 1 151,82 грн/МВт год. Це - на 22,2% нижче, порівняно з 1 липня.

Також на РДН у торговій зоні «ОЕС України» середньозважена ціна 2 липня зменшилася на 28,69% порівняно з 1 липня - до 1 034,52 грн/МВт.год (без ПДВ).

На офіційному сайті НКРЕКП також повідомляється про різке зменшення ціни на електроенергію на РДН у перші дні липня 2021-го через виведення попиту на ринок двосторонніх договорів (РДД).

“На думку фахівців АМКУ, до цих наслідків могла призвести синхронна поведінка певних учасників ринку електроенергії. Вона ж могла вплинути й на зниження ціни на РДН через зменшення попиту. Схожі дії окремих учасників ринку відбуваються періодично, а отже - можуть бути умисними”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що синхронність і періодичність таких дій призводять до зниження ціни на ринку "на добу наперед" через зменшення попиту або до її підвищення – шляхом зменшення пропозиції та збільшення попиту і як наслідок – до зміни структури ринку, в тому числі - рівня конкуренції на ньому.

“Це може свідчити про наявність ознак порушення законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених дій на ринку електроенергії. Відтак АМКУ за власною ініціативою розпочав дослідження наявності чи відсутності у вищеописаних діях учасників ринку ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції”, - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) звернулася до Антимонопольного комітету через монопольне зловживання трейдера Ріната Ахметова на ринку електроенергії, що призвело до різкого падіння ціни електроенергії на ринку на добу наперед.