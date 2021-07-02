Главі правління "Кузні на Рибальському" і ексзаступнику міністра оборони оголосили підозри в збитках на 475 млн гривень

Колишньому заступнику міністра оборони України та главі правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" оголосили про підозру в завданні збитків у справі про закупівлю військової техніки низької якості. Про це повідомили на брифінгу Державного бюро розслідувань.

"Після анексії Криму у ЗСУ виникла потреба в будівництві суден, тому в 2016 планували виготовити два броньовані катери, потім ще один. Одна з профільних установ розробила проєктну документацію. Дізнавшись про такі плани глава правління підбурив заступника міністра оборони укласти державний контракт саме з його підприємством. Посадовець знав про відсутність проєктної документації у підприємства, він перевищив повноваження і дав вказівку підлеглим укласти договори", - повідомили на брифінгу в ДБР.

Представники департаменту уклали угоди, без гарантій та перешкод провели передоплату 80% суми договору, додатковими угодами продовжили строки виконання замовлення, змінили умови контракту, які дали можливість без додаткових перевірок продати катери Міноборони і здійснити повну оплату на суму більше 443 млн гривень.

За п'ять років збудували два катери, ще один будують, але вони не відповідають заявленим вимогам. На сьогодні прийняття катерів на озброєння є неможливим, потреби ЗСУ незабезпечені, стверджують у ДБР.

"Виявлено й інший факт перевищення повноважень заступника Міноборони і глави департаменту. Вони допустили закупівлю санітарних авто ПрАТ "Богдан Моторс", які не відповідають вимогам і не можуть використовуватися за призначенням. Це унеможливлює виконання своїх службових обов'язків медслужби ЗСУ щодо транспортування хворих", - додали в ДБР.

Сума збитків за цим епізодом становить більше 32 млн гривень. Загальна сума збитків від дій – більше 475 млн гривень.

"Сьогодні слідчі повідомили про підозри заступнику міністра оборони України, який був на посаді у 2015-2019 роках, керівництву департаменту, яке були на посаді в 2015-2019 роках. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 426-1 ККУ - умисне вчинення дії, які явно виходять за межі прав і повноважень. Санкція статті - позбавлення волі від 7 до 10 років. Також повідомлено про підозру голові правління "Кузня на Рибальському" за підбурювання військової службової особи до пеевищення влади і повноважень в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки. Максимальне покарання - від 7 до 10 років", - зазначили на брифінгу.

Главою правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" є Валерій Шандра. На запитання журналістів про те, чи є підозрюваним заступником міноборони Ігор Павловський, який вже фігурує в іншому провадженні, у ДБР не відповіли.

Загалом підозри вручили 4 особам, сторона обвинувачення просить арешт з можливістю застави в сумі, тотожній завданим збиткам.

Як відомо, акціонерами "Кузні" були Петро Порошенко та Ігор Кононенко, у 2018 вони продали завод Сергію Тігіпко. "Богдан Мотороз" також мала стосунок до Порошенка – ця компанія була заснована спільно з Ігорем Гладковським.

Нагадаємо, також розслідується справа ексзаступниак міністра оборони, директора департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння і військової техніки у змові з Ігорем Гладковським у 2017 році. За даними слідства, вони організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення вантажних автомобілів "МАЗ 6317" (Богдан 6317) за завищеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2", що входить до групи пов'язаних компаній Корпорації "Богдан" - частки в статутному капіталі яких прямо й опосередковано належали Гладковському і його оточенню.