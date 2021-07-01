Ще чотирьох ексберкутівців судитимуть за розгін протестувальників на Майдані, - Офіс генпрокурора

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох колишніх працівників столичного підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" у справі про розгін протестувальників на Майдані Незалежності в листопаді 2013 року.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, колишнім беркутівцям інкримінується перевищення влади та службових повноважень на виконання протиправного наказу та за попередньою змовою з керівництвом та іншими працівниками міліції, перешкоджання проведенню зборів та мітингів, застосування фізичного насильства щодо учасників мирної акції протесту, незаконне їх затримання та фальсифікація документів – рапортів про начебто вчинення ними адміністративних правопорушень (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

14 червня двом ексберкутівцям винесли перший реальний вирок у справах Майдану. Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, за даними Генпрокуратури, у зачистці Майдану в ніч проти 30 листопада 2013 року брали участь 390 співробітників спецпідрозділу "Беркут". Силу проти студентів застосовували 20-30 з них.