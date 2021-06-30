Антимайданівця "Топаза" зняли з поїзда для приводу в суд, - адвокат

У Харкові зняли з поїзда та примусово доставили до суду відомого учасника антимайдану Ігната Кромського на прізвисько "Топаз".

За словами адвоката Кромського Олександра Шадріна, його підзахисного затримали вчора, 29 червня, за ухвалою Дарницького райсуду Києва про примусовий привід. У цьому суді слухається кримінальне провадження за обвинуваченням Кромського за ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), пише Депо.Харків.

"Так, це Дарницький суд міста Києва, суддя Скупа, справа за статтею 146. Щодо майданівських питань у Києві. У нього мало бути вранці засідання в Ленінському райсуді Харкова і цього ж дня Дарницький суд призначив йому засідання у другій половині дня. При цьому виклав інформацію, що він начебто двічі його раніше викликав, виніс ухвалу про привід. І ось ми бачимо виконання цієї ухвали", - сказав Шадрін.

За його словами, Кромськой зараз очікує засідання Дарницького райсуду Києва.

"Він добровільно їхав на суд, взяв квитки на потяг, його з потяга зняли і таким чином без складання протоколу затримання просто утримують до суду", - розповів адвокат.

Сам "Топаз" написав у Facebook, що його затримала СБУ.

Нагадаємо, Кромськой був організатором захоплення приміщення Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2014 року, учасником побиття євромайданівців, яких змусили пройти через так званий "коридор ганьби", а також організатором масових заворушень 14 березня 2014 року на Римарській вулиці, під час яких загинули люди.

У вересні 2018 року "Топаз" вийшов на волю за "законом Савченко".