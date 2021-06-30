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13 підприємств, які працюють з медвідходами, закриють за порушення, - Держекоінспекція

Ще 8 підприємствам анульовано ліцензії.

13 підприємств, які працюють з медвідходами, закриють за порушення, - Держекоінспекція
Фото: consumer-cv.gov.ua

Держекоінспекція готує позовні заяви до суду з вимогами припинити діяльність 13 суб'єктів господарювання, що займаються поводженням з медичними відходами на Київщині.

Про це повідомив голова інспекції Андрій Мальований, інформує пресслужба установи.

"Так, на 13 об’єктах Київської області були виявлені порушення законодавства у сфері поводження з відходами та наразі готуються матеріали для позовів до суду щодо їх закриття. Ще 8 підприємствам анульовано ліцензії на провадження діяльності, зокрема, і за приписами ДЕІ", - розповів він.

На сьогодні Держекоінспекція завершила перевірки 26 об'єктів на території Київської області.

Загалом позапланові заходи контролю проводяться на 65 суб’єктах господарювання по всій Україні.

"Інспектори контролюють дотримання законодавчих вимог щодо сортування, перевезення та утилізації медичного сміття згідно з природоохоронним законодавством. А вже з 1 липня Держекоінспекція розпочне перевірки на території Одеської області, де заходи контролю пройдуть на 5 підприємствах", - додав Андрій Мальований.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику компанії за нелегальне вивезення медвідходів на полігон під Києвом. Серед відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи зі столичних медичних закладів.

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