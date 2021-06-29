На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроєкту про великий Державний герб України, внесений напередодні президентом Володимиром Зеленським до Верховної Ради як невідкладний.

Документ містить опис великого Державного герба: “Державний Герб України є державним символом України, головним елементом якого є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом – зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку – лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького); під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору.

У додатках до законопроєкту міститься також кольорове зображення Великого герба.

Фото: http://w1.c1.rada.gov.ua/ Зображення Великого герба, який пропонується ухвалити

Цей Закон в разі його ухвалення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та буде введений в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Нагадаємо, що Малим Державним Гербом України є Тризуб. Він був затверджений у лютому 1992 року та визначався як головний елемент Великого Герба. Однак Великого Герба Україна досі не отримала. Геральдисти розробили кілька сотень ескізів, проте жоден з них не був затверджений.

У Конституції Тризуб затверджений як головний елемент великого Державного Герба. У 1996 році Конституційна комісія пропонувала вписати в остаточний проєкт Основного закону тільки один герб, проте в останній момент наявність великого Герба було затверджено у 20-й статті.

5 серпня Рада проголосувала за оголошення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба. Цей конкурс є вже четвертим, на якому обирали найкращий ескіз.

Потому Кабмін установив 100 тис. гривень премії за найкращий ескіз великого Державного Герба. Міністерству культури доручили забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу. 19 листопада Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України оголосив переможців.

Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.