Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Фукса, Фірташа та оточення Путіна

Під санкції потрапили, зокрема, бізнесмени Павло Фукс та Дмитро Фірташ.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня щодо застосування персональних економічних санкцій щодо 540 компаній та 538 людей.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)”, - сказано в документі.

Згідно з переліком, під санкції потрапили бізнесмени Павло Фукс та Дмитро Фірташ. Це передбачає блокуванні їхніх активів в Україні, обмеження торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, заборону на вивід грошей за межі України, анулювання певних ліцензій та дозволів. Вони також не можуть брати участь у приватизації, оренді державного майна тощо.

У санкційному списку також опинилися російські олігархи та бізнесмени Олег Дерипаска, Аркадій, Борис та Роман Ротенберги, Андрій Черезов, Сулейман Керімов, Олексій Міллєр, Юрій Ковальчук, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг, Андрій Костін, Олексій Мордашов, бойовик Ігор Безлер, та інші.

Росіянам блокуються активи, забороняється виводити гроші з України, а також скасовуються візи та забороняється в'їзд до країни.

Підсанкційні особи також втрачають усі державні нагороди. Обмеження діятимуть три роки.

Також санкції запроваджені проти пропагандистів: Маргарити Сімоньян, головної редакторки Russia Today, Костянтина Ернста, гендиректора Першого каналу, а також працівників LifeNews та інших "рупорів Кремля", а також проти бойовиків приватної військової компанії Вагнера, зокрема, проти її засновника Дмитра Уткіна.

Серед компанії, проти яких запровадили санкції:

низка авіакомпаній ("Аерофлот", "Вертольоти Росії", "Газпром авіа", "Руслайн", "Трансаеро" тощо);

заводів ("Брянський електромеханічний завод", "Улан-Уденський авіаційний завод", "Феодосійський Оптичний Завод", "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", "Сімферопольський виноробний завод" тощо);

бюджетні установи в окупованому Росією Криму (так зване "Управління справами президента РФ в Республіці Крим", "Керченський державний морський технологічний університет", "Санаторій "Гурзуфський" тощо);

медіа (телеканали "РТР-Планета", інформаційний канал "Росія-24", які входять до структури Федерального державного унітарного підприємства "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія", "Національна медіа група", "Наше Радіо" тощо);

Нагадаємо, 18 червня Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції проти Фірташа ввели за постачання сировини, яка йде на військові підприємства Росії

Дмитро Фірташ був, серед іншого, прямим власником підприємства "Кримський титан", що розташоване в нині окупованому Криму і перереєстроване за російським законодавством, до 2016 року. Компанія живе і за українськими законами – користується пільгами кримської "вільної економічної зони", яку запровадили від початку окупації.