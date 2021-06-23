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Вибух у Білогородці: затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві та підпалі будинку

Місцевий мешканець намагався знищити сліди вбивства шляхом підпалу. 

Вибух у Білогородці: затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві та підпалі будинку
Фото: ДСНС

Правоохоронці оголосили про підозру чоловікові, який влаштував підпал у п'ятиповерховому будинку в селі Білогородка, щоб приховати сліди жорстокого вбивства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Громадянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, а також умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України)", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, мешканець села Білогородка Київської області з метою приховування вбивства намагався знищити сліди злочину шляхом підпалу. У результаті вибуху в багатоквартирному будинку розпочалася пожежа, в результаті якої постраждало 8 осіб. У квартирі, де стався вибух, було виявлено тіло чоловіка.

Розслідуванням встановлено, що смерть загиблого настала не внаслідок вибуху чи пожежі – йому перерізали горло та завдали численні удари ножем у груди, вирізали серце і частину легенів.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Продовжується збір доказів та встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Раніше повідомляли, що зловмисником є моряк 1978 року народження. Відомо, що він має родину, яка мешкає у Севастополі.

Нагадаємо, 21 червня в селі Білогородка Київської області стався вибух у п'ятиповерхівці. Після цього почалася масштабна пожежа, яка охопила два останніх поверхи та покрівлю.

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