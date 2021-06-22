Вихідцю з Кременчуга перерізали горло, нанесли три удари ножем у груди, а також вирізали серце і частину легенів.

Вибух у житловій п'ятиповерхівці в Білогородці Бучанського району був спробою приховати вбивство.

Про це повідомив керівник головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

"«Вибух газу», «пожежа», «нещасний випадок», - які тільки версії не висували після надзвичайної події в селі Білогородка Бучанського району. Втім, як виявилось, 47-річний чоловік загинув не у вогні, а в результаті холоднокровного вбивства.

Вихідцю з Кременчуга перерізали горло, нанесли три удари ножем у груди, а також вирізали серце і частину легенів", - написав він у фейсбуці.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Працівники управління карного розшуку, а також оперативники районного управління поліції встановили особу, яка на даний час обґрунтовано підозрюється ускоєнні цього вбивства. Зловмисником є моряк 1978 року народження, який проживав неподалік. Відомо, що він має родину, яка мешкає у Севастополі.

Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 ы поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі та оперативники збирають докази для оголошення йому підозри за двома статтями - умисне вбивство і знищення майна загальнонебезпечним способом.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, 21 червня в селі Білогородка Київської області стався вибух у п'ятиповерхівці. Після цього почалася масштабна пожежа, яка охопила два останніх поверхи та покрівлю. Попередньо повідомлялося, що внаслідок вибуху загинула одна людина.

Також в лікарню в стані середньої важкості доставили 13-річну дитину та двох дорослих чоловіків.