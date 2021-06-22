Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", передало Повітряним силам ЗСУ винищувач МіГ-29МУ1 після капітального ремонту та модернізації.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що літак успішно здійснив випробувальні польоти та відбув до місця дислокації. Роботи були виконані в рамках державного замовлення.

На заводі здійснилимодернізацію систем і обладнання та продовжили ресурсні показники винищувача. Зокрема, МіГ-29МУ1 отримав нову авіоніку та капітально відремонтовані двигуни.

"Літак тепер має збільшену точність навігації і дальність застосування автоматизованих засобів інструментальної посадки. Це стало можливим завдяки інтегрованому в бортове радіоелектронне обладнання приймачу системи супутникової навігації. Крім того, було здійснено заміну блока приймача бортової РЛС, що дало змогу підвищити її надійність за рахунок використання нової, більш сучасної елементної бази. Насамкінець розширено спектр частот радіостанції під вимоги ІКАО", - йдеться у повідомленні.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Фото: ukroboronprom.com.ua

ДП "ЛДАРЗ" - єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для Повітряних сил ЗСУ. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком ЗСУ. Багатофункціональність винищувача дає змогу використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для нанесення ударів.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Нагадаємо, раніше "Укроборонпром" заявив, що готовий виготовити вдвічі більше озброєння та військової техніки через ескалацію з боку РФ.