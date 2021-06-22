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У Києві прощаються з волонтером і блогером Святославом Носовим (Горький Лук)

Прощання організували на Майдані Незалежності. 

Прощання зі Святославом Волковим
Фото: Олександр Рудоманов
Прощання зі Святославом Волковим
У Києві відбулося прощання з військовим парамедиком, волонтером і блогером Святославом Волковим, відомим під псевдонімом Горький Лук. 

Прощання організували на Майдані Незалежності. За словами кореспондента LB.ua, попрощатися з Волковим прийшло понад 100 людей, серед них - екснардеп Борислав Береза. 

Прощання зі Святославом Волковим
Фото: Олександр Рудоманов
Прощання зі Святославом Волковим
Прощання з Горьким Луком
Фото: Олександр Рудоманов
Прощання з Горьким Луком
Прощання організували на Майдані Незалежності
Фото: Олександр Рудоманов
Прощання організували на Майдані Незалежності

За даними друзів Волкова, причиною смерті стала відмова нирок. Він тривалий час хворів і перебував у лікарні. Волков помер 19 червня. 

У 2014 році він завів сатиричний блог, у якому висміював "русский мир". Його творчість швидко набула популярності, а вже через рік він видав книгу "Ноука от Горького Лука", засновану на його дописах в блозі. Половина першого накладу розійшовся ще до надходження в продаж. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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