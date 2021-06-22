Фото: Олександр Рудоманов Прощання зі Святославом Волковим

У Києві відбулося прощання з військовим парамедиком, волонтером і блогером Святославом Волковим, відомим під псевдонімом Горький Лук.

Прощання організували на Майдані Незалежності. За словами кореспондента LB.ua, попрощатися з Волковим прийшло понад 100 людей, серед них - екснардеп Борислав Береза.

Фото: Олександр Рудоманов Прощання зі Святославом Волковим

Фото: Олександр Рудоманов Прощання з Горьким Луком

Фото: Олександр Рудоманов Прощання організували на Майдані Незалежності

За даними друзів Волкова, причиною смерті стала відмова нирок. Він тривалий час хворів і перебував у лікарні. Волков помер 19 червня.

У 2014 році він завів сатиричний блог, у якому висміював "русский мир". Його творчість швидко набула популярності, а вже через рік він видав книгу "Ноука от Горького Лука", засновану на його дописах в блозі. Половина першого накладу розійшовся ще до надходження в продаж.