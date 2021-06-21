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На Дніпропетровщині в ДТП загинули дві людини, восьмеро отримали поранення

За попередніми даними, зіткнення сталося через те, що один водій не надав перевагу в русі іншому. 

На Дніпропетровщині в ДТП загинули дві людини, восьмеро отримали поранення
Фото: dp.npu.gov.ua

У Дніпропетровській області і смт Покровськ в аварії між двома машинами загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. За попередніми даними, водій ВАЗ виїхав на перехрестя з другорядної дороги і не надав перевагу машині Mercedes Sprinter, повідомили в пресслужбі поліції.

"Внаслідок автопригоди двоє пасажирів мікроавтобусу загинули на місці події. Водій та 21-річка пасажирка автомобіля ВАЗ, а також шість пасажирів Mercedes", - повідомили правоохоронці. 

Відомості за фактом аварії внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водія автомобіля ВАЗ затримано в порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює всі обставини ДТП. 

Нагадаємо, що 14 червня на Вінничині поліцейський за кермом легкового авто не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини у кювет та врізався у дерево. Унаслідок аварії 28-річна пасажирка загинула на місці пригоди, ще один пасажир госпіталізований. 

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