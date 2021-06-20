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Окупанти стріляли сьогодні біля Старогнатівки

На Луганщині зафіксували ворожий безпілотник.

Окупанти стріляли сьогодні біля Старогнатівки
Фото: ukrinform.ua

Протягом поточної доби, 20 червня у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань РФ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, протягом суботи, 19 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Окупанти обстріляли Авдіївку, у результаті чого було поранено місцевого жителя.

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