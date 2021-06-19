На свято Трійці в Україні – короткочасні дощі і спека до +31

В Україні у неділю, 20 червня, у більшості областей очікуються короткочасні дощі та спека до +31°.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 14-19°, вдень 26-31°, в Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.

У Києві та Київській області вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі у столиці 17-19°, вдень 28-30°; по області вночі 14-19°, вдень 26-31°.

У понеділок, 21 червня, в Україні, за прогнозами синоптиків, без опадів, лише в західних областях та на Вінниччині окремі невеликі дощі. 22 червня вночі у південній частині, вдень в Україні, крім східних та північно-східних областей, місцями очікуються невеликі, на півдні помірні короткочасні дощі, грози.

Температура у ці дні вночі 15-20°, вдень у південних областях та на Прикарпатті 25-30°, на решті території 28-33°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°.

У столичному регіоні 21-22 червня утримається мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 22 червня місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Впродовж 23-24 червня синоптики обіцяють без опадів у східних та північно-східних областях; температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.

На решті території країни місцями невеликі короткочасні дощі (переважно вдень), окремі грози; температура вночі 14-20°, вдень 27-32°, на Закарпатті до 34°.

У Києві 23-24 червня температура вночі становитиме 15-20°, вдень 27-32°. Вночі переважно без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.