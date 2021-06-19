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У Дніпрі внаслідок зіткнення легковика і вантажівки загинув чоловік

Обставини події встановлюють співробітники поліції.

Фото: dp.dsns.gov.ua

У Дніпрі внаслідок зіткнення легкового автомобіля “Peugeot” з вантажним автомобілем “DAF” загинув водій легковика.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“19-го червня о 09:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох автомобілів, яка сталася у місті Дніпро, Самарському районі на вулиці Гаванській”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що водій “Peugeot” отримав несумісні з життям травми та був заблоковай у транспортному засобу.

Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання зрізали понівечені конструкції транспортного засобу та деблокували загиблого водія, 1986 року народження.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Задля запобігання виникнення пожежі, рятувальники від’єднали елементи живлення акумулятора легковика.

Обставини події встановлюють співробітники поліції.

До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Нагадаємо, 8 червня на автодорозі Одеса - Мелітополь - Новоазовськ в результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинуо подружжя з шестирічною донькою.

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