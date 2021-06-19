У Дніпрі внаслідок зіткнення легкового автомобіля “Peugeot” з вантажним автомобілем “DAF” загинув водій легковика.
Про це повідомили місцеві надзвичайники.
“19-го червня о 09:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох автомобілів, яка сталася у місті Дніпро, Самарському районі на вулиці Гаванській”, – йдеться у повідомленні.
Рятувальники встановили, що водій “Peugeot” отримав несумісні з життям травми та був заблоковай у транспортному засобу.
Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання зрізали понівечені конструкції транспортного засобу та деблокували загиблого водія, 1986 року народження.
Задля запобігання виникнення пожежі, рятувальники від’єднали елементи живлення акумулятора легковика.
Обставини події встановлюють співробітники поліції.
До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, 8 червня на автодорозі Одеса - Мелітополь - Новоазовськ в результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинуо подружжя з шестирічною донькою.