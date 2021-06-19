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У “Борисполі” у літаку виявили 400 кг військових товарів

Повітряне судно слідувало за маршрутом "Біла Церква – Бориспіль – Гардая (Алжир) - Абуджа (Нігерія)".

У “Борисполі” у літаку виявили 400 кг військових товарів

У київському аеропорту “Бориспіль” прикордонники спільно з СБУ виявили у літаку 400 кг товарів військового призначення.

Про це йдеться на сайті МВС.

Так, у літаку АН-12 виявили 400 кг авіаційних повітряних гвинтів з маркуванням.

Повітряне судно слідувало за маршрутом "Біла Церква – Бориспіль – Гардая (Алжир) - Абуджа (Нігерія)".

На місце події також прибули представники Центрального науково – дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ.

За попередньою експертною оцінкою дані авіаційні повітряні гвинти з маркуванням відносяться до товарів військового призначення.

Наразі для повного експертного дослідження товари військового призначення вилучили представники Київської Держмитслужби, про виявлення кримінального правопорушення за ст. 333 ККУ до СБУ направлено повідомлення.

Нагадаємо, торік СБУ запобігла вивезенню з України деталей до зенітно-ракетного комплексу. Їх планували вивезти з України до однієї з країн Близького Сходу.

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