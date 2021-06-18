У Департаменті освіти і науки Києва повідомили, що вже проводять перевірку.

У Києві в одній із шкіл вчителька інклюзивного класу побила учня з особливими освітніми потребами. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Під час моніторингу соціальних мереж мною виявлено відео, з якого вбачається порушення права учня однієї зі столичних шкіл на гідне ставлення та захист від насильства. Так, на відео зафіксовано факт вчинення фізичного насильства над дитиною з особливими освітніми потребами вчителем інклюзивного класу. Свідками цього також стали інші учні", - написала вона у фейсбуці.

Денісова повідомила, що звернулася до голови Шевченківської районноїдержавної адміністрації "для забезпечення невідкладного реагування на цей ганебний факт".

Омбудсман наголосила на необхідності захисту дітей від усіх форм насильства, а також звернула увагу на те, що діти, які стають свідками злочину, зазнають психічного травмування.

"На кожен такий факт має бути забезпечено своєчасне та належне реагування як з боку соціальних служб, так і правоохоронних органів", - наголосила Денісова.

У Департаменті освіти і науки Києва повідомили, що вже проводять перевірку.

"Фахівці Департаменту освіти і науки вийшли на перевірку до школи №58 Шевченківського району, у зв'язку з інцидентом в одному з інклюзивних класів. Про цей випадок стало відомо з відео, що з'явилось в мережі інтернет сьогодні вночі. Перевірку буде здійснено максимально ретельно із залученням правоохоронних органів та служби у справах дітей. По закінченню перевірки, в межах чинного законодавства, буде прийнято відповідні управлінські рішення щодо учасників цього конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Освітній омбудсман Сергій Горбачов також повідомив, що отримав інформацію про цей випадок і очікує результатів перевірки.

"Вчитель, який вчиняє булінг, принижує дитину, не менш небезпечний, ніж п'яний за кермом: хоча наслідки можуть бути помітні не відразу, але вони не менш трагічні", - зазначив він.

Нагадаємо, школярам з особливими освітніми потребами тривалість навчання можуть продовжити на два роки.