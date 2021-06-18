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Пішохідну вулицю Сагайдачного в Києві тимчасово зроблять проїзною

З 21 червня "Київавтодор" розпочне реконструкцію вулиці Андріївської.

Пішохідну вулицю Сагайдачного в Києві тимчасово зроблять проїзною
Фото: pb.platfor.ma

Вулиця Сагайдачного на київському Подолі тимчасово стане проїзною через реконструкцію вулиці Андріївської.

Про це повідомив заступник мера Києва Валентин Мондриївський.

За його словами, 21 червня "Київавтодор" розпочне масштабну реконструкцію вулиці Андріївської. На час робіт рух на ній буде перекрито, а тмчасовий об’їзд організують через вулицю Петра Сагайдачного.

Після завершення робіт на Андріївській заплановано оновити також вулицю Сагайдачного.

"За цей рік ми маємо максимально підготуватися до проведення майбутньої реконструкції, провести всі експертизи та остаточно затвердити проєкт, у якому, зокрема, передбачатиметься й нова схема організації дорожнього руху на Подолі.Реновація Подолу - комплексний процес та охоплює багато складових. Тільки злагоджена робота всіх міських служб дасть змогу швидко завершити заплановані роботи та, нарешті, перетворити Поділ на справжню перлину столиці!", - зазначив Мондриївський.

Нагадаємо, в 2016 році київська влада вирішила реалізувати проєкт створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного й оголосила конкурс на розробку нової схеми руху транспорту. Проєкт-переможець "Київська вітальня" передбачає створення публічного простору, але без капітального втручання в міське середовище. Архітектори зробили акцент на розвитку пішохідної та велосипедної інфраструктури, передбачили освітлення вулиць і підсвічування будівель.

У 2017 році Контрактову площу і вулицю Сагайдачного зробили пішохідною.

У травні минулого року Окружниий адмінсуд скасував розпорядження КМДА про пішохідну зону на Контрактовій. А в червні 2020 року мерія Києва оскаржила це рішення.

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