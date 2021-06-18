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Кличко попросив водити дітей в садки, бо можуть відрахувати

Менше половини вихованців регулярно відвідують заклади дошкільної освіти.

Кличко попросив водити дітей в садки, бо можуть відрахувати
Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко попросив батьків водити дітей в садки, бо інакше їх можуть відрахувати.

Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю, 18 червня.

"За статистикою приблизно 47% дітей не відвідують садочки щодня. Користуючись нагодою, хочу звернутися до батьків, які влаштували дітей у комунальні садки, але не водять їх туди. Якщо раніше ці місця зберігалися за дітьми, що не ходять у садок, а інші діти стояли в черзі, то тепер, відповідно до постанови Уряду, дитина може бути відрахована з дитсадка, якщо не відвідує його протягом двох місяців поспіль без поважних причин", - сказав мер Києва.

Нагадаємо, що відрахування вихованців державного (комунального) закладу дошкільної освіти може здійснюватися за заявою батьків, за станом здоров'я, після досягнення повних семи років, після переведення до іншого садка, а також у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

В Україні з березня 2020 року діє карантин через коронавірус. 

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