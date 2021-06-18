На газогоні в окупованому Луганську стався вибух

Без газу залишилися 20 житлових будинків та 21 комунально-побутовий об'єкт.

На газопроводі в Луганську стався вибух із подальшим горінням.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Луганськгазу".

"Уночі 18 червня 2021 року на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм стався вибух, унаслідок чого утворилося сильне загоряння. У результаті інциденту від подачі природного газу було тимчасово відключено 20 житлових будинків та 21 комунально-побутовий об'єкт", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, загоряння ліквідували о 6:30, тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

"На місці аварії працюють співробітники правоохоронних органів, причину вибуху встановлюють", - повідомили в пресслужбі підприємства.

Нагадаємо, вибух з наступним факельним горінням стався у січні поблизу с. Калайдинці, Лубенського району на Полтавщині.