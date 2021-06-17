Ворог обстріляв українські позиції біля Пісків, Луганського і Водяного

Від опівночі четверга, 17 червня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат серед українських бійців немає, інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Повідомляється, що поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Луганського російські окупанти відкрили вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"А в районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Як повідомляли, протягом минулої доби, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу поранено українського бійця.