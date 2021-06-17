Ворог обстріляв українські позиції біля Пісків, Луганського і Водяного

Від опівночі четверга, 17 червня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.
Бойових втрат серед українських бійців немає, інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.
Повідомляється, що поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Луганського російські окупанти відкрили вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
"А в районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Як повідомляли, протягом минулої доби, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу поранено українського бійця.