Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
Кабмін скасував зобов'язання встановлювати додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону
Кабмін скасував зобов'язання встановлювати додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог обстріляв українські позиції біля Пісків, Луганського і Водяного

Захисники відкривали вогонь у відповідь.

Ворог обстріляв українські позиції біля Пісків, Луганського і Водяного
Фото: facebook/Оперативне командування "Південь”

Від опівночі четверга, 17 червня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат серед українських бійців немає, інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Повідомляється, що поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Луганського російські окупанти відкрили вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"А в районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Як повідомляли, протягом минулої доби, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу поранено українського бійця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також