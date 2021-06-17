Депутат від партії Емануеля Макрона П'єр Персон заявив, що просто моральної підтримки України у протистоянні російській агресії недостатньо, необхідно пришвидшити процес інтеграції України до НАТО та ЄС.

Про це Персон сказав після того, як у складі французьких парламентарів відвідав КПВВ "Гнутове" та прифронтове Широкине.

Фото: twitter.com/Pierr_Person

Він зазначив, що європейці майже нічого не знають про те, що за 3 тисячі кілометрів від Парижа, на кордоні Європи, український народ бореться за свій суверенітет у цьому затяжному конфлікті, який вже спричинив і продовжує спричиняти тисячі смертей та мільйони переміщених осіб.

Депутат підкреслив, що бої на Донбасі "аж ніяк не є громадянською війною", як стверджує кремлівська пропаганда.

"На відміну від того, що каже російська пропаганда, ці бої аж ніяк не є громадянською війною. Ця війна нав’язана країні, до якої вторгся її сусід, коли вона була політично ослаблена, коли українці так мріяли повернути свою справжню незалежність", - написав П’єр Персон.

Аби пояснити європейцям, що відбувається на сході України, він провів паралель із Францією. "Це наче уявити собі, що поки Франція дає раду внутрішнім соціальним протестам, сусідня країна анексує Лазурове узбережжя і направляє найманців для дестабілізації всієї Східної Франції, створивши лінію фронту від Арденів до Савої", - зазначив французький депутат.

Фото: twitter.com/Pierr_Person

Фото: twitter.com/Pierr_Person

"Я побачив на місцях разючі розбіжності між намірами, закріпленими у Мінських домовленостях, що передбачали режим припинення вогню та примирення, та реальністю військових дій (бомбардувань та снайперських атак), яких щодня зазнає українська армія та мирні жителі на передовій", - заявив він.

"Понад рік проросійські сили блокують доступ жителів окупованих ними територій через лінію фронту до своїх сімей. Від країни відірвали частину території, а пункти пропуску порожні", - констатував П’єр Персон.

Він також привернув увагу до того, що в тимчасово окупованих районах процвітає шантаж: щоб не втратити або повернути собі право власності на свій будинок, потрібно отримати російське громадянство.

"Я хотів ще раз підтвердити французьку підтримку українцям. Однак просто моральної підтримки недостатньо. Ми не можемо продовжувати закривати очі. Ми повинні пришвидшити процес інтеграції України до НАТО та до Європейського Союзу. Ми бачимо волю та дії від української сторони! Справді, під час моїх переговорів в українському парламенті я побачив реальні зусилля України, спрямовані на забезпечення відповідності юридичним, економічним та соціальним вимогам Європейського Союзу", —- заявив П’єр Персон.

Персон є депутатом Національних зборів Франції, колишній заступник керівника партії, другий номер партії президента Еммануеля Макрона і входить до його найближчого кола.

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