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Кремль підтвердив готовність Путіна зустрітися з Зеленським

"Але поки ніяких конкретних кроків в бік організації зустрічі зроблено не було".

Кремль підтвердив готовність Путіна зустрітися з Зеленським
Фото: EPA/UPG

Речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив готовність Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав у четвер, 17 червня.

"Раніше президент Путін вже констатував свою готовність зустрітися з президентом Зеленським. Він про це говорив сам, публічно. Упевнений, що в цьому плані нічого не змінилося. Але поки, як ми знаємо, ніяких конкретних кроків в бік організації цієї зустрічі зроблено не було", - цитує Пєскова ТАСС.

Нагадаємо, що 14 червня Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ назвав зустріч з Путіним "неминучою"

20 квітня український президент запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати в Москву в будь-який час. Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

Згодом ЗМІ повідомляли, що місцем зустрічі Зеленського та Путіна може стати Єрусалим.

Наприкінці травня в Кремлі заявили, що контакти з підготовки зустрічі президентів РФ та України тривають, але термінів такої зустрічі поки що не визначено.

Востаннє Зеленський зустрічався з російським президентом у 2019 році на саміті країн "нормандської четвірки"..

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