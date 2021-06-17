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У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж

Потураєв з трибуни заявив, що епоха бідності закінчиться, коли народ повстане і розстріляє ОПЗЖ. 

У Верховній Раді під час розгляду поправок до законопроєкту про незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення відбувся конфлікт між депутатами ОПЗЖ і "Слуги народу".

Голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час обговорення правок ОПЗЖ сказав, що "ця позиція немає нічого спільного зі змістом правок".

"Нас питали, коли закінчиться епоха бідності. Тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої співмірні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна, і мусимо йти повільно і знищувати вас політично, разом з іншими фракціями цього парламенту. Ось коли закінчиться епоха бідності і брехні", - заявив Потураєв.

Після цього нардепи ОПЗЖ вийшли до Потураєва і продовжили з ним конфлікт. Першим до нардепа підбіг Ілля Кива, до нього долучилися й інші колеги по ОПЗЖ. 

Під час їхньої суперечки із залу лунали вигуки "Вірастюк!", але новий член фракції "Слуга народу" до конфлікту біля трибуни не доєднався. На захист Потураєва вийшов Микола Тищенко. Між ним і Кивою була основна частина бійки. 

 

Спікер Ради Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин. Після неї Потураєв сказав, що його слова були сприйняті як образа і заклик до насилля, за що він приніс "глибоке вибачення".

"Я переконаний, що в цьому залі жодна людина не заслуговує на репресії і на насильство", - сказав він. 

Нагадаємо, що це не перший конфлікт між Потураєвим і нардепами ОПЗЖ. У лютому Потураєв пригрозив парламентарям з ОПЗЖ "народним трибуналом". Таким чином він відповів на репліку Вадима Рабіновіча на погоджувальній раді, в якій він назвав "слуг народу" чортами.

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