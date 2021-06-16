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Кабмін звільнив керівника Укрінфрапроєкту

Хом'яков займав посаду з листопада 2019 року.

Кабмін звільнив керівника Укрінфрапроєкту
Фото: uip.gov.ua

Кабінет міністрів на засіданні в середу звільнив Кирила Хом'якова з посади керівника Державне агентство інфраструктурних проєктів (Укрінфрапроєкт). 

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Хом'яков займав цю посаду з листопада 2019 року.

У травні 2021 року було звільнено міністра інфраструктури Владислава Криклія, який весь цей час був безпосереднім начальником Хом'якова.

Укрінфрапроєкт займається реалізацією державної політики у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

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