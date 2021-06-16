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Кабмін дозволив призначити гендиректора "Укрпошти" без конкурсу

Контракт Смілянського закінчується в кінці червня.

Кабмін дозволив призначити гендиректора "Укрпошти" без конкурсу
Фото: unn.com.ua

Кабінет міністрів на засіданні в середу скасував необхідність проведення конкурсного відбору під час призначення генерального директора "Укрпошти".

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Відповідні зміни внесено в постанову Кабінету міністрів №777 від 3 вересня 2008 року про порядок проведення конкурсного відбору керівників державних компаній.

"Проведення конкурсу та встановлення його результатів займуть не менше пів року, і протягом всього цього часу невизначеність з кандидатурою керівника компанії може поставити під загрозу стратегічну інвестиційну програму обсягом 100 млн євро", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну.

Тепер призначати генерального директора буде наглядова рада.

Нагадаємо, що контракт чинного гендиректора Ігоря Смілянського збігає 30 червня 2021 року.

Він керує "Укрпоштою" з 2016 року.

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