Голова наглядової ради "Нафтогазу" ініціювала відсторонення Вітренка

Глава наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Юрія Вітренка через припис Національної агенції з питань запобігання корупції.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання високих стандартів належного корпоративного управління я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам "Нафтогазу" і України", - цитує агентство заяву Споттісвуд.

За її словами, вона мала розмову з цього приводу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністра юстиції Денисом Малюською.

"Прем'єр-міністр України зобов'язався прийняти остаточне рішення, в тому числі вирішити питання про припинення терміну дії контракту з Юрієм Вітренком, як потрібно, протягом 10 робочих днів з 15 червня 2021 року", - зазначила Споттісвуд.

Вітренко відмовився добровільно призупинити виконання своїх обов'язків на цей період. Він також не став консультуватися з членами правління або наглядової ради щодо свого рішення оскаржити припис НАЗК.

"Наглядова рада вітає негайні кроки прем'єр-міністра України і КМУ щодо термінового і остаточного вирішення цього важливого питання", - резюмується в заяві.

Нагадаємо, НАЗК вважає, що призначення колишнього в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу" суперечить законодавству України.

Закон "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Вітренко ж, будучи керівником Міненерго, на думку НАЗК, системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України" аж до призначення на посаду голови правління компанії.

Вітренко не погодився з приписом НАЗК і збирається оскаржувати його в суді.