Голова НАЗК виніс припис щодо скасування контракту з Вітренком як незаконного

Агентство також вважає, що має бути скасовано розпорядження уряду про призначення.

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило порушення законодавства при призначенні Юрія Вітренка на посаду голови правління НАК "Нафтогаз". Зокрема, порушено вимогу закону "Про запобігання корупції", яка передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу.

Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення, повідомили на сайті НАЗК. Вітренко, як відомо, до призначення головою правління НАК був в.о. міністра енергетики.

"За результатами моніторингу встановлено порушення згаданої норми закону. Адже під час виконання повноважень заступника міністра (в. о. Міністра енергетики) в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Юрій Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України»", - зазначили в агентстві.

Зокрема:

12 січня за підписом в. о. міністра енергетики до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (Мінекономіки) направлено лист щодо розпорядження Кабміну № 50-р. У листі запропоновано доповнити текст розпорядження пунктами, що передбачали передачу до сфери управління Міністерства енергетики України пакету акцій, які належать НАК "Нафтогаз України";

4 березня за підписом в. о. міністра енергетики надіслано лист до Мінекономіки, яким надано пропозиції до проєкту рішення Уряду щодо визначення основних напрямків діяльності НАК "Нафтогаз України" з метою розвитку ринку природного газу;

27 квітня Юрій Вітренко розглянув проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України № 370-р, у якому була надана оцінка роботі наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році. За результатами розгляду він запропонував визнати роботу правління та наглядової ради НАК "Нафтогаз України" незадовільною.

Ці пропозиції враховані в розпорядженні № 370-р – роботу наглядової ради та правління товариства у 2020 році було визнано незадовільною, припинено достроково повноваження незалежних членів наглядової ради. Тим же розпорядженням Юрія Вітренка призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". Водночас закон визначає, що заборона на зайняття такої посади для цієї особи припиняється тільки 28 квітня 2022 року.

Голова НАЗК Олександр Новіков у приписі вимагає скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження Уряду № 370-р, згідно з якими обрано та призначено Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України», підписано з ним контракт, а також вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України» як незаконного.

"Мета НАЗК — забезпечити доброчесність у всіх владних структурах. Галузь енергетики — одна з ключових для розвитку України, і вона не має залишатися поза виконанням Закону України «Про запобігання корупції»", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, що у травні Національне агентство з питань запобігання корупції почало розслідувати можливий конфлікт інтересів при зміні голови правління НАК "Нафтогаз України" з Андрія Коболєва на Юрія Вітренка.

На початку травня незалежні член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" відповіли на пропозицію Кабінету міністрів залишитись працювати до обрання нового складу і заявили про конфлікт інтересів.

В документі зазначається, що діючому складу ради буде важко працювати з новим головою правління Юрієм Вітренком в якого після критики роботи ради виник конфлікт інтересів. Окрім цього, члени ради вважають, що призначення Вітренко було здійснено з порушенням закону "Про запобігання корупції".

15 лютого LB.ua з джерел стало відомо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України", яке очолює Андрій Коболєв, та припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії.

У звіті було вказано такі причини: невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом, плани подальшого скорочення показників видобутку та результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ НАК "Нафтогаз".

Згодом Вітренко пояснив, що виконував доручення голови уряду щодо аналізу ситуації з НАК і його керівництвом. Доручення стосувалося того, що Державна аудиторська служба не була допущена "Нафтогазом" для перевірки компаній "Укрнафта" та "Укргазвидобування", а попередня перевірка самого НАК виявила порушення на 75 млрд грн.

Попри заяви Вітренка, в березні голова уряду заявив, що гострих підстав для звільнення Коболєва не було. Однак уже 28 квітня уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив на його місце Вітренка.