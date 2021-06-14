Зеленський: у співпраці з МВФ несправедливо висувати до України такі ж вимоги, як до інших

Через війну з Росією, гроші витрачаються не на пріоритети з точки зору економіки, а - на безпеку.

Президент Володимир Зеленський вважає, що в співпраці з Міжнародним валютним фондом несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав, оскільки Україна перебуває у стані війни та змушена по-іншому обирати пріоритетні галузі для реформ.

Про це він заявив в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

"Я вважаю, не можна порівнювати стратегію поведінки МВФ з Україною з іншими країнами. Нашу країну просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що йде війна. Тому що витрачаються гроші не на пріоритети з точки зору економіки, а з точки зору безпеки. Спочатку військові, спочатку медицина, потім усе інше", – пояснив Зеленський.

Президент водночас зазначив, що продовження співпраці України з МВФ - важливе для економічної стабільності та інвестиційного клімату, адже до програми Фонду прив’язані інші програми фінансової підтримки.

"Тому ми обов’язково зробимо все, що пообіцяли", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 11 січня місія МВФ з першого перегляду програми stand-by для України відновила роботу. Попереднього разу місія в онлайн-режимі працювала у грудні. За результатами роботи місії очікувалося отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.

На початку лютого місія МВФ завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено. Після цього радник президента Олег Устенко повідомив, що Україна очікує на продовження співпраці з Фондом. Крім того, Україна хоче продовжити програму ще на пів року, щоб загальний термін складав не 18, а 24 місяці.

26 лютого МВФ назвав продуктивними дискусії з Україною, що відбулися під час роботи нещодавньої місії в грудні-лютому, проте констатував наявність низки невирішених питань і запропонував Україні надіслати свої пропозиції для продовження переговорів.

Україна очікує отримання чергового грошового траншу від Міжнародного валютного фонду в 2021 році. В Офісі президента розраховують на перший перегляд програми МВФ до липня. У цьому випадку кредитний транш буде виділений у вересні.