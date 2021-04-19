Україна має намір обговорити з МВФ питання про продовження програми, - Марченко

Остаточна редакція меморандуму, який узгоджується за підсумками перегляду програми з Міжнародним валютним фондом, ще не готова.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Це залежить від МВФ. За великим рахунком, якихось труднощів, які не давали б нам можливість зараз почати переговори по меморандуму, у нас немає. За великим рахунком, драфт меморандуму можна було б обговорювати вже зараз. Але буде дуже багато нюансів у формулюваннях, у деталях. Буде досить багато попередніх умов через те, що частина структурних маяків перейдуть в попередні умови", - сказав Марченко.

При цьому він не уточнив, які саме будуть попередні умови.

"Поки (умов, - ред.) немає - але точно можна сказати, що вони будуть в площині антикорупційної реформи", - зазначив міністр.

Також Марченко наголосив, що Україна має намір обговорити з МВФ питання про продовження чинної програми кредитування stand-by.

"Це питання ми будемо обговорювати, коли приступимо до роботи над меморандумом", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що Україна пропонує переглянути суми чергових траншів.

"Якщо ми об'єднуємо умови, які були в меморандумі для декількох траншів, то логічно буде об'єднання і самих траншей. Ми це будемо ставити як одне з пріоритетних питань. Просто виникає питання, що ж ми будемо переглядати, якщо левову частину програми ми виконаємо вже зараз?" - сказав Марченко.

Зазначимо, що програма, затверджена в червні 2020 року, розрахована на 18 місяців. За правилами МВФ вона може бути продовжена до трьох років. У січні LB.ua писав, що планується продовження програми на півроку.

Нагадаємо, в Офісі президента розраховують на перший перегляд програми МВФ до липня. У цьому випадку кредитний транш буде виділений у вересні.

Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів. Цієї зими в Україні працювала онлайн-місія МВФ, але рішення про перегляд програми та виділення нового траншу так і не було прийнято.

В кінці березня в МВФ заявили, що діалог з Україною буде продовжено "впродовж кількох місяців". Тим часом міністр фінансів Марченко нещодавно сказав, що державі вже некомфортно без грошей МВФ.