В Офісі президента розраховують на перший перегляд програми МВФ до липня

Україна розраховує на перший перегляд програми stand-by з Міжнародним валютним фондом до липня цього року. У цьому випадку кредитний транш буде виділений у вересні, повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко "РБК-Україна".

"У базовому сценарії ми рухаємося шляхом, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Самий крайній бажаний термін, коли питання по Україні повинне бути винесено на раду директорів Фонду - липень, оскільки в серпні в МВФ місяць відпусток", - сказав Устенко.

Він зазначив, що для цього до липня має бути повністю зроблено все, що передбачено програмою.

"І, за великим рахунком, вже багато зроблено. У частині Мінфіну зараз з МВФ обговорюється дефіцит бюджету на 2022 рік. Це не бар'єр у переговорах. З приводу НБУ вони про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки та закони про Нацбанк, які підвищують його незалежність", - додав Устенко.

Нагадаємо, перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.

Цієї зими в Україні працювала онлайн-місія МВФ, але рішення про перегляд програми та виділення нового траншу так і не було прийнято.

В кінці березня в МВФ заявили, що діалог з Україною буде продовжено "впродовж кількох місяців". Тим часом міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно сказав, що державі вже некомфортно без грошей МВФ.