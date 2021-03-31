Міністр фінансів: Україні "вже некомфортно" без грошей МВФ

"У нас немає можливості отримати доходи з іншого джерела".

Міністр фінансів Сергій Марченко сподівається на відновлення кредитної програми Міжнародного валютного фонду. За його словами, без грошей Фонду Україні "вже некомфортно".

Про це він сказав у інтерв'ю Liga.net.

"Нам уже некомфортно. І так було ще минулого року. Кінець 2020-го був дуже складним, але нам вдалося погодити параметри бюджету-2021 та отримати макрофін від ЄС. Для цього у листопаді ми два тижні щодня обговорювали бюджет з нашими партнерами. [Гроші МВФ] передбачені бюджетом, у нас немає можливості отримати доходи з іншого джерела. Програма МВФ – наш базовий сценарій", - заявив Марченко.

За його словами, єдиний, але дорогий варіант - вихід на зовнішні ринки запозичень, тобто випуск єврооблігацій. "Ніхто нам не забороняє цього робити, але інвестори також запитують у нас, як Міністерства фінансів: що у вас з МВФ? Що нам відповідати на це?" - сказав Марченко.

Він додав, що Україна, підписавши кредитну програму з МВФ, взяла на себе певні зобов'язання і має їх виконувати, щоб отримати наступний транш.

"На порядку денному є енергетичні питання: ринки газу та електрики, далі – антикорупційна політика, судова реформа. У частині компетенції Мінфіну є дискусії стосовно бюджетного балансу на 2022‒23 роки: МВФ бачить необхідність зниження дефіциту до 3,5% ВВП, ми хотіли б пом’якшити цей рух, адже кожного року скорочувати дефіцит бюджету на 2% – це політично складне завдання для будь-якого міністра фінансів", - сказав Марченко.

Міністр додав, що поки що фонд не планує нову місію в Україні. "Ми спілкуємося з МВФ тричі на тиждень, тож вони у реальному часі прекрасно розуміють наш прогрес", - сказав він.

Нагадаємо, що перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.