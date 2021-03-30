Аукціони були заборонені з вересня минулого року.

Верховна Рада розблокувала проведення аукціонів великої приватизації, що були заборонені з вересня і до кінця карантину.

Очікується, що зняття заборони та проведення конкурсів дозволить забезпечити заплановане наповнення державного бюджету. Від приватизації державного майна у бюджеті на 2021 рік передбачено надходження на рівні 12 млрд гривень.

Після розблокування можливе оголошення аукціонів на Перший київський машинобудівний завод ("Більшовик"), ОГХК та "Президент-готель".

Закон спрямований на забезпечення проведення низки підготовчих, організаційних заходів та заходів, які передують проведенню безпосереднього продажу об’єктів великої приватизації на аукціонах, та проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.

"Законом виключено із розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» пункт 72, відповідно до якого «тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), аукціони з продажу об’єктів великої приватизації не проводяться»", - повідомили на сайті парламенту.

Нагадаємо, що закон про тимчасову заборону аукціонів великої приватизації був ухвалений парламентом 2 вересня та підписаний спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим 8 вересня. Після цього його відправили на підпис президенту. Заборона аукціонів набула чинності з 25 вересня.

Велика приватизація розпочалася у 2018 році. Перелік об'єктів для приватизації затверджується урядом на кожний рік. У серпні Кабінет Міністрів передав до Фонду держмайна майже 200 об'єктів державної власності, що дасть змогу розпочати процес їх приватизації.