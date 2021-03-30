Держава видала "Нафтогазу" ліцензії на чотири нафтогазові ділянки

Перший газ збираються отримати в 2022 році.

Державна служба геології та надр 29 березня видала "Нафтогазу" спеціальні дозволи на Балаклійську, Іванівську, Бузівську та Берестянську нафтогазові ділянки.

Про це повідомила пресслужба "Укргазвидобування".

Компанія планує в цьому році переглянути наявну геологічну інформацію, почати 3D-сейсморозвідку та відновити кілька раніше ліквідованих свердловин. Перший газ на цих ділянках збираються отримати вже в 2022 році.

"Загалом протягом перших п'яти років ми плануємо провести 3D сейсмічну розвідку на площі 1,5 тис. кв. км і пробурити 12 розвідувальних свердловин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у четвер, 31 грудня, підписав угоди про розподіл вуглеводнів на семи нафтогазових ділянках, чотири з яких - з "Укргазвидобуванням". Ще три ділянки отримали "Гео Альянс Партнерство" та Geo Allianсе Рartnership B. V.; ТОВ "ВЕЛЛ КО"; і Oil&Gas oversеas trading B. V. і ТОВ "Нафтогазексплуатація".

Угоди було підписано за результатами конкурсів, які відбулись у 2019 році.