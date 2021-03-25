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У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців з квітня

Для своїх клієнтів компанія обіцяє зберегти березневу ціну.

У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців з квітня
Фото: Радио Свобода

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" збереже ціну на газ для населення на рівні 6,86 гривні/куб. м у квітні.

Про це заявив голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "5 канал", передають Українські Новини.

"Ми своїм клієнтам, які були з нами в цьому сезоні, збираємося запропонувати на квітень ту ж ціну, що була у них в березні. Таким чином ми закінчимо опалювальний сезон стабільною ціною", - сказав він.

При цьому Коболєв додав, що для клієнтів, які користуються послугами "Нафтогазу" як постачальником "останньої надії", ціна на газ в квітні становитиме 6,99 гривні/куб. м газу.

Як повідомляли, ціна природного газу для населення за річним продуктом, який планується ввести в Україні з 1 травня, очікується в межах 7,4-8 грн за кубометр. У статті Годовую цену газа определили без Кабмина зазначено, що постачальники газу можуть зберегти ціну в межах 6,99 грн/ куб.м.

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