У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців з квітня

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" збереже ціну на газ для населення на рівні 6,86 гривні/куб. м у квітні.

Про це заявив голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "5 канал", передають Українські Новини.

"Ми своїм клієнтам, які були з нами в цьому сезоні, збираємося запропонувати на квітень ту ж ціну, що була у них в березні. Таким чином ми закінчимо опалювальний сезон стабільною ціною", - сказав він.

При цьому Коболєв додав, що для клієнтів, які користуються послугами "Нафтогазу" як постачальником "останньої надії", ціна на газ в квітні становитиме 6,99 гривні/куб. м газу.

Як повідомляли, ціна природного газу для населення за річним продуктом, який планується ввести в Україні з 1 травня, очікується в межах 7,4-8 грн за кубометр. У статті Годовую цену газа определили без Кабмина зазначено, що постачальники газу можуть зберегти ціну в межах 6,99 грн/ куб.м.