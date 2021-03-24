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Уряд відправив на ратифікацію угоду про повітряне сполучення з Молдовою

Міжнародний договір було підписано ще два роки тому.

Уряд відправив на ратифікацію угоду про повітряне сполучення з Молдовою
Фото: all.biz.md

Кабінет міністрів на засіданні в середу схвали проєкт закону про ратифікацію угоди з урядом Республіки Молдова про повітряне сполучення.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Чинна угода про повітряне сполучення між Україною та Молдовою діє з 1993 року і дозволяє 7 рейсів на тиждень для кожної сторони за маршрутом Київ-Кишинів, а за іншими – за узгодженням між авіакомпаніями.

У 2018 році уряди України та Молдови підписали нову угоду про повітряне сполучення.

Вона скасовує обмеження щодо пунктів відправлення/призначення та кількості призначених авіапідприємств для кожної сторони та частоти під час виконання регулярних рейсів між Україною та Молдовою.

Після ратифікації підписана угода замінить попередню, вчинену у 1993 році.

"Це дозволить не лише лібералізувати ринок повітряних перевезень між державами, а й вдосконалити порядок регулювання здійснення регулярних повітряних перевезень, усунути можливі обмеження щодо кількості і місткості рейсів, передбачити комерційні аспекти діяльності авіапідприємств та перейти від процедури затвердження тарифів до процедури моніторингу тарифів", - заявили міністр Владислав Криклій.

Нагадаємо, що Україна планує підписати угоду про повітряне сполучення з Сербією, а в листопаді 2020 року Верховна Рада ратифікувала протокол про повітряне сполучення між Україною та Катаром.

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