Зеленський ввів у дію рішення РНБО про повернення у власність українського народу "Мотор Січі"

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 11 березня про повернення ПАТ "Мотор Січ" у власність українського народу.

Відповідний указ №108/2021 розміщено на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування", введеного в дію Указом Президента України від 6 березня 2018 року № 58" (додається, для службового користування)", - йдеться у ньому.

Текст рішення РНБО на сайті відсутній.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що 11 березня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення ПАТ "Мотор Січ" у державну власність. Інвестори підприємства при цьому отримають компенсації. Секретар РНБО Олексій Данілов потім пояснив, що мова йде не про націоналізацію, а про повернення у власність українського народу відповідно до законодавства.

"Слово "націоналізація" не було ніяким чином використано ні на засіданні РНБО, ні в рішеннях, яке приймалося РНБО, ні на брифінгу, на якому я виступав. Ми сьогодні знаходимося в інформаційній війні з Російською Федерацією, яка має безпосереднє відношення спільно з Китаєм до спроб захоплення підприємства "Мотор Січ", тому ми маємо сьогодні таку негативну інформацію щодо націоналізації. Йшлося про те, що підприємство "Мотор Січ" найближчим часом буде повернуто у власність українського народу законним способом відповідно до чинного законодавства", - заявив Данилов.

20 березня Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ “Мотор Січ”.

Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо “Мотор Січі” за двома напрямами. Перший – за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ).

Другий – за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.