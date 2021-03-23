Інвестиційні фонди з Абу-Дабі вклали $150 млн в Telegram

Інвестиційні фонди Mubadala Investment Company і Abu Dhabi Catalyst Partners з Абу-Дабі вклали в месенджер Telegram по 75 млн доларів в обмін на п'ятирічні конвертовані облігації.

Про це повідомляється у спільній заяві компаній.

"Користувацька база Telegram досягла критичної маси, яка ставить її в один ряд з глобальними технологічними гігантами", - заявив керівник інвестиційної програми Mubadala в СНД Фаріс Аль Мазруї.

Створений у 2013 році месенджер Telegram зараз має місячну аудиторію в 500 млн користувачів.

Telegram отримав додаткову популярність на початку 2021 року після того, як американський WhatsApp оголосив про нову політику конфіденційності, яка зобов'язує користувачів ділитися особистими даними з Facebook.

Telegram, який має штаб-квартиру в Дубаї, відкриє також представництво в Абу-Дабі.

Арабський фонд Mubadala – один із найбільших інвестиційних фондів світу. За даними Reuters, він керує активами на загальну суму більше ніж 230 млрд доларів США. Catalyst Partners - спільне підприємство Mubadala та американської інвестиційної фірми Falcon Edge Capital.

Обидва арабських фонда інвестують в технології. У 2017 році Mubadala вклала 15 млрд доларів у фонд Vision Fund японського SoftBank, що інвестує в технологічні компанії, які в тому числі займаються розробками в галузі штучного інтелекту.

В 2020 році Mubadala придбала 1,85% індійської технологічної компанії Jio Platforms.

Нагадаємо, що про випуск облігацій месенджером Telegram стало відомо 15 березня. За неофіційними даними, компанія Павла Дурова залучила 1 млрд доларів під 7% річних.

Гроші потрібні Telegram для розвитку мессенджера і повернення коштів інвесторам у блокчейн-платформу TON, запуск якої зірвали американські регулятори.