Microsoft хоче купити Discord за $10 млрд

Корпорація Microsoft веде переговори про придбання месенджера для геймерів Discord.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Discord вже деякий час шукає потенційного покупця, і в минулому вів переговори про продаж з Epic Games і Amazon. В той же час одне з джерел повідомило, що Discord радше вийде на IPO.

Discord починався як месенджер для геймерів, який дозволяв спілкуватися за допомогою голосу, відео та тексту. Під час пандемії коронавірусу у 2020 році його почали використовувати як альтернативу Zoom та іншим подібним сервісам - для спілкування на найрізноманітніші зустрічі.

Зараз у сервісу більше 100 млн активних користувачів.

Нагадаємо, що в 2011 році Microsoft купив Skype за $8,5 млрд. На той час компанія була монополістом у своїй сфері: якщо комусь треба було подзвонити через інтернет, для цього використовували Skype. Після того, як його придбав Microsoft, сервіс стагнував і в рік пандемії не зміг скласти конкуренцію Zoom.