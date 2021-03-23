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​Засновник Twitter Джек Дорсі продав свій перший твіт за $2,9 млн

Отримані гроші підуть на благодійність.

Фото: EPA/UPG

Засновник Twitter Джек Дорсі продав свій перший твіт у вигляді NFT-токена за 2,9 млн доларів.

Про це повідомляється на аукціоні Valuables.

Право володіння цим твітом придбав генеральний директор компанії Bridge Oracle Хакан Еставі. "Привіт, Джек. Дякую, що прийняв мою пропозицію. Я радий, що ці гроші підуть на благодійність", - написав він у твіттері, порівнявши твіт з картиною "Мона Ліза".

Перший твіт Дорсі та всього Twitter було написано у 2006 році: "just setting up my twttr" ("просто налаштовую свій твттр").

П'ятнадцять років потому Дорсі вирішив увіковічнити це повідомлення у блокчейні та продати його у вигляді цифрового невзаємозамінного NFT-токена. Ця технологія фактично переносить фізичне володіння у цифрову площину, дозволяючи створювати унікальні digital-об'єкти в єдиному екземплярі.

Отримані гроші від продажу свого першого твіту засновник Twitter пообіцяв передати на боротьбу з коронавірусом в країнах Африки.

Нагадаємо, що кілька днів тому на аукціоні Christie’s продали електронну картину за рекордні $69 мільйонів.

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